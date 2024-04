Plus Kreis Bad Kreuznach

Nachschlag von Olaf Paare: Nachbarn SV Winterbach und TSV Bockenau im Gleichschritt

i Foto: Jens Weber/MRV

Die Fußball-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage stehen noch an. Fünf Spieltage, an denen es in einigen Klassen noch um alles geht.