Mietrecht

Nachbar stört mit Marihuana-Rauch: Kann man das verbieten?

Der Qualm stört Sie? Auf dem Balkon kann das Rauchen unter Umständen eingeschränkt werden.

Egal, ob der Rauch von einer Zigarette oder einem Joint stammt: Nichtraucher empfinden den Qualm in den meisten Fällen unangenehm. Was also, wenn der Qualm ständig vom Nachbarbalkon rüberzieht?