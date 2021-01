Nach Trunkenheitsfahrt im PKW eingeschlafen

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 26.01.2021, gegen 21.50 Uhr, einen geparkten PKW auf dem Parkplatz des Kinos in Daun.

In dem PKW solle sich eine hilflose/schlafende Person befinden. Bei der Überprüfung durch die Streife der Polizei Daun wurde festgestellt, dass hinter dem Lenkrad eine betrunkene Person saß und schlief. Da der Motor und die Bremsen am abgestellten Fahrzeug noch warm waren, bestand der Verdacht, der Trunkenheit im Straßenverkehr. Dieser Verdacht wurde durch die weiteren Ermittlungen vor Ort erhärtet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.



