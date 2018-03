Aus unserem Archiv

Paris

Nach Toyota ruft der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroën zehntausende Autos wegen derselben Probleme mit dem Gaspedal zurück. Betroffen seien «weniger als 100 000» in Tschechien gefertigte Autos. Betroffen seinen die Typen Peugeot 107 und Citroën C1, sagte ein PSA-Sprecher der dpa. Die Autos seien praktisch baugleich mit Toyotas Aygo. Sie wurden in ganz Europa verkauft. Toyota ruft in Nordamerika, China und Europa mehrere Millionen Autos zurück, bei denen die Gaspedale klemmen können.