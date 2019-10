Stück für Stück setzen die Ermittler das Bild vom Angriff des Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle zusammen. Was trieb den 27-Jährigen an? Der Zentralrat der Juden sieht eine „neue Qualität“ des Rechtsextremismus, die CSU sieht die AfD in der Mitverantwortung.