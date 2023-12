Nach Sturz in Bormio: Saison-Aus für Marco Schwarz

Marco Schwarz wird womöglich länger ausfallen. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Bormio (dpa). Der österreichische Skirennfahrer Marco Schwarz fällt nach seinem Sturz in der Abfahrt von Bormio für den Rest der Saison aus.

Der 28-Jährige habe einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Innenmeniskus und einen leichten Knorpelschaden im rechten Knie erlitten, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) nach eingehenden Untersuchungen mit. Schwarz werde am Freitag operiert.

«Nach dem Schwung hat es mir das rechte Knie reingedrückt. Ich hab' sofort gespürt, dass etwas nicht hundertprozentig passt», sagte der Kombinations-Weltmeister von 2021 in einer Verbandsmitteilung. «Auch wenn eine Operation notwendig ist, geht es mir den Umständen entsprechend gut. Der Blick ist nach vorne gerichtet und das Ziel ist klar: Ich will wieder dorthin zurückkommen, wo ich war.»

Schwarz war auf der berüchtigten Stelvio gestürzt und ins Fangnetz gekracht. Er war anschließend von einem Hubschrauber abtransportiert und für weitere Untersuchungen nach Innsbruck gebracht worden.

Seine Führung im Gesamtweltcup verlor Schwarz an den Schweizer Marco Odermatt, der in Bormio Zweiter wurde. Der Sieg ging überraschend an den Franzosen Cyprien Sarrazin. Am Freitag steht auf einer der anspruchsvollsten Pisten des Rennkalenders ein Super-G an.