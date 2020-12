Nach Spielabsage in Hamburg: Auer Spieler negativ getestet

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 12:39 Uhr

„Bei den zwei Personen und dem Rest der Mannschaft herrschte verständlicherweise Aufregung. Wir haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises am Sonntag zwei Nachtests veranlasst, weil die Testergebnisse am Samstag zudem nicht eindeutig ausfielen“, erklärte Aues Geschäftsführer Michael Voigt.

Die Nachtests hätten demnach keinen positiven Befund mehr ergeben. „Wir gehen deshalb davon aus, dass es in der Mannschaft keine weiteren Corona-Fälle gibt. Dazu besteht die Hoffnung, dass die Spieler und Betreuer zeitnah aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden können“, sagte Voigt. Am Dienstag solle die Mannschaft erneut komplett getestet werden, anschließend werde das Gesundheitsamt entscheiden, ob ein Mannschaftstraining noch in dieser Woche wieder stattfinden kann.

Stürmer Florian Krüger wird laut Voigt zur deutschen U-21-Nationalmannschaft nachreisen und dort ebenfalls noch einmal getestet. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz tritt am 9. Oktober in Moldau (18.15 Uhr) und am 13. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina (18.15 Uhr/beide ProSieben MAXX) an.

© dpa-infocom, dpa:201005-99-830458/2