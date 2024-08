Nach Silber-Coup: Viele Glückwünsche für Golferin Henseleit

Esther Henseleit holt in Paris als erste deutsche Golferin eine Olympia-Medaille. Danach steht ihr Handy erst mal nicht mehr still. Die Hamburgerin erhofft sich einen Schub für die nächsten Turniere.

Anzeige

Guyancourt (dpa). Der historische Silber-Coup von Golferin Esther Henseleit hat offenbar auch in ihrem Bekanntenkreis für Euphorie gesorgt. Sie habe nach dem Wettkampf schon mal kurz auf das Handy geschaut, verriet die 25-Jährige. Es seien «extrem viele Glückwunsch-Nachrichten» eingegangen, berichtete sie. Die Familie und einige Freunde hatten sie bei den Olympischen Spielen direkt vor Ort unterstützt. Es werde aber auch «extrem schön, wieder nach Hause zu fahren und dort alle sehen zu können», meinte sie.

Henseleit hatte nach einer famosen Schlussrunde am Samstag als erste deutsche Golferin eine Olympia-Medaille gewonnen. Sie hofft, dass ihr der überraschende Erfolg auf dem Kurs in Guyancourt im Südwesten von Paris weiteren Schwung für die nächsten Turniere gibt. «Ich bin auf jeden Fall optimistisch», sagte die Hamburgerin. «Ich habe die letzten Monate schon extrem gut gespielt.» In Paris bewies sie besondere Nervenstärke und krönte die Aufholjagd bei ihrer Olympia-Premiere letztlich tatsächlich noch mit der Medaille.