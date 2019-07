Nach schwerem Sexualdelikt in Mülheim – 14-Jähriger in Haft genommen

Mülheim an der Ruhr (dpa) – Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim an der Ruhr ist einer der 14-jährigen Tatverdächtigen in Haft genommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Montagabend mit.