In einer Bar in Göppingen fallen Schüsse. Der Täter kann entkommen. Auch am Morgen nach der Tat ist er weiter flüchtig.

Absperrband der Polizei flattert an einem Tatort. Die Polizei ist in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Bar sollen Schüsse gefallen sein, sagte Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. (zu dpa: «Nach Schüssen in Göppinger Bar: Täter weiter auf der Flucht»)

Absperrband der Polizei flattert an einem Tatort. Die Polizei ist in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Bar sollen Schüsse gefallen sein, sagte Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. (zu dpa: «Nach Schüssen in Göppinger Bar: Täter weiter auf der Flucht») Foto: Marius Bulling/DPA

Göppingen (dpa) – Nach Schüssen in einer Bar in der Innenstadt von Göppingen östlich von Stuttgart ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, in welche Richtung er entkommen sein könnte, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die Polizei fahnde weiter. Bei den Schüssen am Mittwochabend war ein 29-Jähriger getötet worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Täter soll sich früheren Angaben der Polizei zufolge zu Fuß vom Tatort entfernt haben. Weitere Details seien auch am Donnerstagmorgen nicht bekannt, sagte der Sprecher.

Am späten Mittwochabend hatten zuvor mehrere Menschen den Notruf gewählt und von Schüssen berichtet. Polizeibeamte fanden drei Opfer mit Schusswunden in dem Lokal. Für einen der Menschen kam demnach jegliche Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort.

Zu der Schwere der Verletzungen der beiden anderen Opfer war auch am Morgen nichts bekannt. Auch die Hintergründe bleiben zunächst offen.