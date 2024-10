Das Tankschiff «Annika» wird in der Nacht nach Rostock geschleppt. Nach einer rund fünfstündigen Schleppaktion hat der in der Ostsee nach einem Brand havarierte Öltanker «Annika» im Rostocker Überseehafen festgemacht. Das Schiff legte dort am Samstagmorgen um 1.00 Uhr an. (zu dpa: «Nach Schiffsbrand: Start der Ermittlungen noch offen») Foto: Bodo Marks/DPA