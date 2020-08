Real Salt Lake

Nach Rassismus-Vorwürfen: Besitzer will MLS-Team verkaufen

Salt Lake City (dpa). Nach Berichten über rassistische Äußerungen und seiner Kritik an den Spielerprotesten in der US-Profiliga MLS will der Besitzer von Real Salt Lake das Team verkaufen. Das teilte die Major League Soccer mit und kündigte an, Dell Loy Hansen bei diesem Vorhaben zu unterstützen.