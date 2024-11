Fußball: 2. Bundesliga, Hertha BSC - 1. FC Köln, 11. Spieltag, Olympiastadion, Kölns Eric Martel (l) in Aktion gegen Herthas Michal Karbownik. (zu dpa: «Nach Pokal-Erfolg: Köln holt bei Hertha nächsten Sieg»)

Fußball: 2. Bundesliga, Hertha BSC - 1. FC Köln, 11. Spieltag, Olympiastadion, Kölns Eric Martel (l) in Aktion gegen Herthas Michal Karbownik. (zu dpa: «Nach Pokal-Erfolg: Köln holt bei Hertha nächsten Sieg») Foto: Soeren Stache/DPA

Anzeige

Berlin (dpa). Der 1. FC Köln hat nach dem Pokal-Erfolg gegen Kiel auch in der zweiten Liga zurück in die Spur gefunden und den Lauf von Hertha BSC gestoppt. Im Berliner Olympiastadion gewann das Team von Gerhard Struber vor 68.763 Zuschauern und Zuschauerinnen 1:0 (1:0). Tim Lemperle erzielte in der 31. Minute das Tor des Tages.

Die Gäste aus dem Rheinland konnten nach zuvor zwei Liga-Pleiten wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Unter der Woche hatte Köln Erstligist Kiel aus dem Pokal geschmissen. Hertha verpasste den dritten Liga-Sieg in Serie und die Chance, auf einen Aufstiegsplatz zu springen.

Der Bundesliga-Absteiger aus Köln steht in der Tabelle nach elf Spielen nun vorübergehend auf dem zehnten Rang. Die Hertha ist Sechster. Beide Teams können am Sonntag aber noch von Konkurrenten überholt werden.

Lange keine Torchancen

Beide Trainer setzten auf die Startformationen, die im Pokal den Sieg gebracht hatten. Köln begann also erneut mit Dreierkette und Marvin Schwäbe im Tor, der gegen Kiel sein erstes Pflichtspiel der Saison gemacht hatte.

Die Kulisse war erstligareif. Auf dem Feld konnten beide Teams in der ersten halben Stunde dagegen keine echte Torchance erspielen. Mit einem Ball aus der eigenen Hälfte fand Kölns Dominique Heintz dann die Lücke in Herthas Abwehr. Lemperle lief alleine auf Berlins Keeper Tjark Ernst zu und erzielte seinen fünften Ligatreffer zur insgesamt verdienten Führung.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Hertha dann seine bis dahin beste Chance. Nach einer Ecke schoss Derry Scherhant aber einen Mitspieler an (46.). Kurz darauf musste Kapitän Toni Leistner angeschlagen ausgewechselt werden (52.). Die Berliner wurden besser und kamen zu einigen Gelegenheiten. Auf der anderen Seite verzog Dejan Ljubicic die Riesenchance zum 2:0 (60.). Hertha versuchte es weiter, blieb aber glücklos.