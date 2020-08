Im Zeitraum vom 01.08.21:00 Uhr – 02.08.15:00 Uhr wurde ein in der Königsberger Straße geparkter schwarzer Skoda von einem noch unbekannten ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der linken Vorderseite touchiert.

Bad Sobernheim (ots) – Im Zeitraum vom 01.08., 21:00 Uhr – 02.08., 15:00 Uhr wurde ein in der Königsberger Straße geparkter schwarzer Skoda von einem noch unbekannten ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der linken Vorderseite touchiert. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell