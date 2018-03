Nach Orkan „Friederike“ Standfestigkeit von Bäumen prüfen

Auch einige Tage nachdem Orkantief „Friederike“ über Deutschland hinwegzog, ist die Gefahr noch nicht vorüber. Denn Bäume oder Äste können auch nachträglich zu Boden gehen. Gartenbesitzer sollten jetzt Vorsorge treffen.

Nach einem Orkan wie «Friederike» prüfen Gartenbesitzer am besten, ob die Bäume noch standfest sind.

Foto: Felix Hörhager/dpa/Archiv

Bad Honnef (dpa/tmn) – Das Orkantief „Friederike“ hat an vielen Bäumen in Deutschland heftig gerüttelt. Deren Standfestigkeit sollten Gartenbesitzer nun überprüfen, rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) in Bad Honnef.

Gartenbesitzer müssen sicherstellen, dass Bäume nicht noch nachträglich umfallen oder einzelne Äste abbrechen. Kommt ein Gartenbesitzer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nach und verletzt das Gehölz Passanten oder beschädigt es Autos oder Häuser, haftet er dafür.

Außerdem sollten Wunden am Baum, die durch den Sturm entstanden sind, versorgt werden. Denn durch sie können sonst Erreger in das Gehölz eindringen und es schwächen, warnen die Experten.