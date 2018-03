Aus unserem Archiv

Stuttgart

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat seinen Trainer Hannes Wolf nach der siebten Niederlage in den vergangenen acht Spielen freigestellt. Nach einem Gespräch am Abend sei man zu der Überzeugung gekommen, dass man die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekomme. Der Verein brauche einen neuen Impuls, um wieder in die Erfolgsspur zu finden, sagte Sportvorstand Michael Reschke einen Tag nach dem 0:2 gegen den FC Schalke 04. Ein Nachfolger für Wolf steht noch nicht fest.