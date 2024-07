Handball: EHF European League, Rhein Neckar Löwen - Dinamo Bukarest, Final Four, Spiel um Platz 3, Barclays Arena. Löwens Trainer Sebastian Hinze gestikuliert an der Seitenlinie. Der Coach steht unter Druck. (zu dpa: «Nach Krisen-Saison der Löwen: Trainer Hinze in der Pflicht») Foto: Noah Wedel/DPA