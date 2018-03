Nach Hartings Triumph winkt weiteres Gold durch Kanuten

Nach dem Diskus-Triumph von Robert Harting sollen sich auch die Kanuten als Gold-Garanten für das deutsche Olympia-Team erweisen. In allen vier Endläufen auf dem Dorney Lake zählen die deutschen Boote zu den Favoriten.

Auf Gold programmiert ist der Kajak-Vierer der Frauen über 500 Meter. Gleiches ist auch dem Olympiasieger-Zweier Martin Hollstein/Andreas Ihle sowie Max Hoff jeweils im Kajak zuzutrauen. Auch Sebastian Brendel im Canadier-Einer ist ein sicherer Medaillenkandidat.

Bei der Einzel-Entscheidung der Springreiter zählen Marcus Ehning mit Plot Blue und Meredith Michaels-Beerbaum mit Bella Donna zwar nicht zu den Topfavoriten, haben aber Medaillenchancen. Beide wollen sich mit Top-Platzierungen für das frühzeitige Aus im olympischen Team-Wettbewerb rehabilitieren.

Im kleinen Finale gegen Hongkong greift das Herren-Trio Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger nach Tischtennis-Bronze. Bei Boll stimmt wieder die Form, daher wäre ein Sieg keine Überraschung. Gold ist für China im Finale gegen Südkorea reserviert.

Zum Auftakt der Taekwondo-Wettbewerbe geht Sümeyye Manz aus Nürnberg in der Klasse bis 49 Kilogramm durchaus mit Medaillenchancen an den Start. Dagegen steht bei den Leichtathleten im Olympiastadion ein Tag ohne deutsche Aussichten auf Edelmetall an.

Für eine Schrecksekunde hatte am Abend Gewichtheber Matthias Steiner gesorgt. Nachdem ihm beim zweiten Versuch im Reißen die 196 Kilogramm schwere Hantel auf den Nacken gestürzt war, blieb der Peking-Olympiasieger sekundenlang auf dem Boden liegen. Er musste den Wettkampf abbrechen und wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Eine dort vorgenommene Röntgenaufnahme ergab keinen Wirbelschaden.

Eine Medaille sicher haben bereits Jonas Reckermann und Julius Brink. Sie erreichten durch ein glattes 2:0 (21:14, 21:16) gegen die Niederländer Reinder Nummerdor und Richard Schuil als erstes deutsches Beachvolleyball-Duo der Geschichte das Olympia-Finale. Dort spielen sie am Donnerstag gegen die Weltmeister Emanuel Rego und Alison Cerutti aus Brasilien um Gold.