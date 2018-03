Nach Grippe: Ski-Ass Rebensburg plant Cortina-Start

Aus unserem Archiv

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause will Viktoria Rebensburg beim anstehenden Weltcup-Wochenende in Cortina d'Ampezzo wieder an den Start gehen. Das sagte die beste deutsche Skirennfahrerin bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele in München.