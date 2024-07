Polizei und Kriminaltechnik stehen an einer Straße bei einem Einsatz in Albstadt-Lautlingen. Bei einem Großeinsatz in Albstadt auf der Schwäbischen Alb haben Polizisten drei Tote und zwei Verletzte gefunden. (zu dpa: «Nach Gewalttat in Albstadt: Tochter belastet Tatverdächtigen») Foto: David Pichler/DPA