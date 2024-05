Berlin/München

Bundesfinanzhof

Nach der Trennung Wohnung nutzen zählt als Naturalunterhalt

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Naturalunterhalt kann mit der ortsüblichen Miete als Sonderausgaben in der Steuererklärung angesetzt werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Wer an den oder die Ex Unterhalt zahlt, kann diesen in der Steuererklärung geltend machen. Geht das auch, wenn man dem früheren Partner oder der früheren Partnerin die Wohnung unentgeltlich überlässt?