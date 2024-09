Mit dem Start in die neue Saison der Fußball-Königsklasse geht auch das Geldverdienen wieder los. Die Einnahmemöglichkeiten sind nach der Reform noch größer geworden.

Fußball, Champions League, Auslosung - Vorrunde in Monaco, Die Trophäe steht in der Halle vor der Auslosung der Vorrundengruppen. (zu dpa: «Nach der Reform: Champions League noch größere Goldgrube») Foto: Gregorio Borgia/DPA

München (dpa) – In der Champions League kann nach der Reform des Wettbewerbs noch mehr Geld verdient werden. Die teilnehmenden Clubs an der Königsklasse und dem Supercup sollen zusammen 2,467 Milliarden Euro bekommen. Trotz des von 32 auf 36 Königsklassen-Teilnehmern vergrößerten Feldes erhöhen sich die Einnahmen im Durchschnitt. Im Vorjahr waren an die 32 Champions-League-Teilnehmer insgesamt 2,002 Milliarden Euro ausgeschüttet worden. Die Preisgelder durch die Europäische Fußball-Union UEFA setzen sich für die Vereine aus drei Säulen zusammen.

Startgeld (27,5 Prozent)

Jeder der 36 Teilnehmer erhält 18,62 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 15,64 Millionen Euro pro Club. Die Einnahme haben die deutschen Teilnehmer FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund schon sicher.

Erfolgsabhängige Prämien (37,5 Prozent)

In der Ligaphase wird jeder Sieg mit 2,1 Millionen Euro und jedes Remis mit 700.000 Euro belohnt. Zum Abschluss der Ligaphase bekommen die Clubs Platzierungsprämien. Der Letztplatzierte erhält mindestens 275.000 Euro, der Spitzenreiter 9,9 Millionen Euro. Die 700.000 Euro, die bei Unentschieden zunächst nicht verteilt werden, erhöhen diese Einnahmeart. Die Teams, die einen der ersten acht Plätze belegen, erhalten zusätzlich weitere zwei Millionen Euro. An die Vereine auf den Plätzen 9 bis 16 wird jeweils eine Million Euro ausgeschüttet.

Für das Weiterkommen gibt es auch wie bisher Prämien:

Qualifikation für die Playoffs: 1 Million Euro

Achtelfinale: 11 Millionen Euro

Viertelfinale: 12,5 Millionen Euro

Halbfinale: 15 Millionen Euro

Finaleinzug: 18,5 Millionen Euro

Titelgewinn: 6,5 Millionen Euro

Wertprämie (35 Prozent)

Die neu geschaffene Wertesäule ist ein Zusammenschluss aus den bisherigen Säulen Club-Koeffizient und Marktpool. Insgesamt befinden sich im Topf der Wertprämie 853 Millionen Euro. Maximal sind für ein Team über 40 Millionen drin, die Mindesteinnahme liegt bei knapp über einer Million Euro.

Die Prämien in der Übersicht:

Startgeld 18,62 Millionen Euro Sieg in Ligaphase 2,1 Millionen Euro Unentschieden in Ligaphase 700.000 Euro Platz 1-8 2 Millionen Euro Platz 9-16 1 Million Euro Achtelfinaleinzug 11 Millionen Euro Viertelfinaleinzug 12,5 Millionen Euro Halbfinaleinzug 15 Millionen Euro Finalverlierer 18,5 Millionen Euro Titelgewinner 25 Millionen Euro