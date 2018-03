Nach Abbruch: Freitag mit Bronze bei Skiflug-WM

Oberstdorf (dpa) – Deutschlands Topspringer Richard Freitag hat bei der Skiflug-WM in Oberstdorf nach einem abgebrochenen Finaldurchgang die Bronzemedaille im Einzel gewonnen.

Richard Freitag hat bei der Skiflug-WM die Bronzemedaille im Einzel gewonnen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand – dpa

Der 26-jährige Sachse musste sich bei den drei Durchgängen nur dem Norweger Daniel Andre Tande und Tournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen geschlagen geben. Gut zwei Wochen nach seinem Sturz in Innsbruck feierte Freitag mit Flügen auf 228, 225 und 190,5 Meter im Allgäu ein Comeback nach Maß und holte seine erste Einzel-Medaille bei einer WM.

Der vierte Durchgang wurde bei immer stärkerem Wind und Schneefall vor 25.000 Zuschauern an der ausverkauften Heini-Klopfer-Flugschanze nach drei Springern abgebrochen. Seinen zweiten Platz zur Halbzeit büßte Freitag noch gegen Stoch ein. Hinter dem Rückkehrer schaffte es auch Andreas Wellinger als Siebter in die Top Ten.

Freitag untermauerte nach zweiwöchiger Verletzungspause seine Klasse und sicherte sich trotz Schmerzen in Hüfte und Knie eine Medaille. Nach zweimal Team-Silber 2012 in Vikersund und 2016 in Bad Mitterndorf ist es bereits die dritte Flug-WM-Medaille für den Sachsen, der im vergangenen Sommer zwecks besserer Trainingsbedingungen nach Oberstdorf gezogen ist.

An Flieger Tande war aber kein Vorbeikommen. Bereits in der Qualifikation stellte der 23-Jährige mit 238,5 Meter einen Schanzenrekord auf, nach drei fehlerfreien Durchgängen hat er seinen ersten großen Einzel-Titel erobert. Die beiden weiteren Deutschen Markus Eisenbichler (11.) und Stephan Leyhe (20.) spielten im Rennen um die Top-Plätze keine Rolle. Am Sonntag ist das von Freitag angeführte DSV-Team im Mannschaftswettbewerb gefordert und will dort für eine zweite Medaille bei der Heim-WM sorgen.