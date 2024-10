Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Straße auf den Gehweg ab und erfasst Fußgänger. Eine Mutter und ihre zwei Söhne sterben. Wie kam es dazu? Die Polizei zieht alles in Erwägung.

Einsatzkräfte der Polizei stehen an der Unfallstelle neben drei Fahrzeugen. Bei dem schweren Verkehrsunfall sind nach Polizeiangaben drei Personen gestorben. (zu dpa: «Mutter und Kinder tot - Unfallfahrer muss Blutprobe abgeben») Foto: SDMG/DPA

Esslingen am Neckar (dpa) – Nach dem Unfall in Esslingen bei Stuttgart, der eine Fußgängerin und ihre zwei kleinen Kinder das Leben gekostet hat, ist dem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden. Das teilte die Polizei mit. Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung oder Substanzen habe man zwar nicht. «Aber natürlich wird das geprüft anhand der Blutprobe», sagte eine Polizeisprecherin. Ergebnisse des toxikologischen Routinetests, der Alkohol, Drogen und Medikamente detektiere, gebe es bislang nicht.

Gegen den 54 Jahre alten Fahrer, der zu dem Vorfall schweigt, wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die 39 Jahre alte Frau und ihre zwei Söhne, drei und sechs Jahre alt, waren am Dienstagnachmittag von dem Auto auf einem Gehweg erfasst worden. Dabei erlitten sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben.