Outlet vs. Innenstadt

Das Einkaufszentrum FOC in Montabaur soll erweitert werden, künftig könnte das Shopping-Areal im Westerwald doppelt so groß sein wie bisher. Mehrere umliegende Städte, darunter Koblenz und Neuwied, denken laut über eine Klage dagegen nach: Groß ist die Sorge vor der Einkaufs-Konkurrenz und einem Verlust von Kaufkraft in den Innenstädten. Aber ist das überhaupt vergleichbar?