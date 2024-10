Polizeibeamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen untersuchen Löcher in Glasscheiben des Kinos. Im Foyer eines großen Kinos am Hauptbahnhof in Krefeld hat die Polizei einen Verdächtigen niedergeschossen. An drei Stellen in der Stadt habe es Brände gegeben, die mutmaßlich der Verdächtige verursacht habe. (zu dpa: «Mutmaßlicher Brandstifter in Krefelder Kino niedergeschossen») Foto: Christoph Reichwein/DPA