Straßburg

Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist tot. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur am Abend in Paris. Demnach wurde Chérif Chekatt getötet. Er soll am Dienstag in der Innenstadt von Straßburg um sich geschossen haben. Drei Menschen starben, ein weiteres Opfer gilt als hirntot. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt.