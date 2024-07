Ein Blick auf den Tatort nach einem größeren Polizeieinsatz am Bahnhof in Mittelfranken. Nach einem Messerangriff auf Bundespolizisten ist es in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. (zu dpa: «Mutmaßlicher Angreifer erschossen - Hintergründe unklar»)

Ein Blick auf den Tatort nach einem größeren Polizeieinsatz am Bahnhof in Mittelfranken. Nach einem Messerangriff auf Bundespolizisten ist es in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. (zu dpa: «Mutmaßlicher Angreifer erschossen - Hintergründe unklar») Foto: Daniel Löb/DPA

Lauf an der Pegnitz (dpa) – Nach dem tödlichen Schuss von Bundespolizisten auf einen mutmaßlichen Messerangreifer in Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg sind das Motiv und der genaue Tatablauf noch unklar. «Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen», sagte Heike Klotzbücher von der Staatsanwaltschaft in Nürnberg.

Am Sonntag war ein 34-jähriger Iraner nach Angaben der Polizei an der Bushaltestelle neben dem S-Bahnhof auf einen Streifenwagen der Bundespolizei losgegangen. Als die drei Beamten ausstiegen, soll er diese angegriffen haben. Eine Bundespolizistin soll daraufhin geschossen haben. Der Mann erlag noch am Einsatzort seinen Verletzungen.

Wo der Mann lebte, was seine möglichen Motive gewesen sein könnten und ob er in der Vergangenheit schon Ärger mit der Polizei hatte, beantwortete Klotzbücher am Tag nach dem Schusswaffengebrauch nicht. «Auch zum Ablauf können wir noch nicht mehr sagen», sagte sie. Nun müssten die Spuren ausgewertet und Zeugen befragt werden.