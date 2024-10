Jamal Musiala befindet sich mit den Bayern in Gesprächen über einen neuen Vertrag. Von Joshua Kimmich bekommt er Tipps, wie er Fragen dazu parieren kann.

Fußball: DFB-Pokal, FSV Mainz 05 - Bayern München, 2. Runde, Mewa Arena. Bayerns Jamal Musiala schiesst den Treffer zum 4:0 und jubelt mit seiner Mannschaft. (zu dpa: «Musiala zu Vertragsfragen: «Weiß nicht, was kann ich sagen?»»)

Fußball: DFB-Pokal, FSV Mainz 05 - Bayern München, 2. Runde, Mewa Arena. Bayerns Jamal Musiala schiesst den Treffer zum 4:0 und jubelt mit seiner Mannschaft. (zu dpa: «Musiala zu Vertragsfragen: «Weiß nicht, was kann ich sagen?»») Foto: Torsten Silz/DPA

Anzeige

Mainz (dpa). Dreifach-Torschütze Jamal Musiala kam nach dem 4:0 im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 nur bei Fragen zu seiner Zukunft ins Stolpern. «Wir sind in Gesprächen. Ich bin happy. Ich genieße die Zeit hier. Ich weiß nicht, was kann ich sagen?», meinte Musiala beim TV-Sender Sky und schaute Hilfe suchend zu Teamkollege Joshua Kimmich, der ein paar Tipps gab. Musialas Vertrag läuft 2026 aus. Die Bayern wollen den Kontrakt mit dem Offensivakteur schon jetzt langfristig verlängern.

Kimmichs derzeitiger Vertrag in München endet sogar schon 2025. Wie es mit dem derzeit in herausragender Form spielenden Nationalspieler weitergeht, ist noch unklar. «Was für Tendenzen ich habe, bespreche ich mit dem Verein. Ich versuche die Gedanken mit meiner Familie zu teilen. Mit dem Verein werden wir sicher sprechen, und dann schauen wir, was rauskommt», sagte Kimmich.