Die derzeitige Bundesministerin für Landwirtschaft, Julia Klöckner, tritt im Wahlkreis 201 Bad Kreuznach/Birkenfeld für die CDU bei der Bundestagswahl am 26. September an. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.