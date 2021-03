München glaubt weiter an EM 2021: Rückzug „kein Thema“

Trotz der jüngsten Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geht München fest von vier Partien der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer in der Allianz Arena aus.

Die Veranstalter planen „weiterhin mit verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft“, hieß es in einer Erklärung der bayerischen Landeshauptstadt. „Ein Rückzug Münchens war und ist kein Thema.“

Der Chef der Europäischen Fußball-Union hatte am Wochenende zuvor in einem Interview gesagt, dass jeder Spielort garantieren müsse, bei dem Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli Fans ins Stadion zu lassen. Dies könnte ein großes Problem werden, sollte sich die Corona-Lage in Bayern bis dahin nicht deutlich verbessern. „Welches Szenario letztlich umgesetzt werden kann, wird vom aktuellen Pandemie-Geschehen im Juni bzw. Juli abhängen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich erstaunt über die Worte von Ceferin, mit denen dieser in kroatischen Medien zitiert worden war. Der Slowene hatte gesagt, dass es bei dem über den Kontinent verteilten Turnier keine Geisterspiele geben werde. Alle Städte müssten demnach Zuschauer in die Stadien lassen.

Der Deutsche Fußball-Bund verwies auf Anfrage auf eine Stellungnahme von Ende Januar, die weiterhin gelte. Dort heißt es, dass Hygiene- und Sicherheitskonzepte erarbeitet werden. Das Ziel sei, dass auch wieder Zuschauer zu den vier Münchner Partien kommen. Bis zur Vorlage des Konzepts im April werde weiter an vielen Szenarien gearbeitet.

