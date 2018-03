Müllers Fallrückzieher bricht den Bann für Berod

Kein Teaser vorhanden

Die Gäste aus Miehlen zeigten sich zwar bemüht, aber ihre Beroder Gegenspieler (weißes Trikot) waren meist schneller.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Bei schweißtreibenden Temperaturen lief die Partie für die Gastgeber gut an. Trotz optischem Übergewicht fand der SC aber zunächst offensiv nicht das entscheidende Mittel und Miehlen verkaufte sich teuer ohne seinerseits Gefahr zu entwickeln. Halbchancen waren die Folge: Einen mit links aus halbrechter Position aufs Tor gezogenen Freistoß von Martin Müller fischte Bastian Hofmann aus dem Winkel (6.) und für Miehlen hätte Vakkas Soyudogan nach Leibig-Ecke am langen Pfosten nur den Fuß hinzuhalten brauchen (22.).

Ein Traumtor von Müller brach dann den Bann für Berod: Gewonnenes Kopfballduell im Mittelfeld, Thomas Schäfer zog nach Stellungsfehler Miehlen aus halbrechter Position ab; Hofmann parierte, konnte den Ball aber nicht festhalten, den schließlich Müller per Fallrückzieher ins Tor bugsierte (36.). "Das Gegentor hat uns schon ein wenig das Genick gebrochen", bedauerte Graden, dessen Team nach der Pause auch konditionell abbaute und zudem große Probleme beim Verteidigen von Berods Standards hatte – Tor zwei und drei fielen nach Schäfer-Ecken. Die erste verlängerte Peter Ostermann am kurzen Pfosten, René Nagel war im Fünfer per Kopf zur Stelle (49.). Die zweite köpfte Ostermann, erneut am kurzen Pfosten, dann gleich selbst ein (64.). Den Warnruf von der SG-Bank – "der verlängert doch wieder" – hatte offensichtlich niemand gehört.

Der Schütze des Führungstreffers, Martin Müller, war mit hitzebedingten Kreislaufproblemen zur Pause in der Kabine geblieben, seinem stark aufspielenden Vertreter Felix Velten gehörten zunächst große Anteile am 4:0, als er Nagel mit einem sehenswerten Pass bediente (75.), dann staubte er einen Abpraller von SG-Torwart Hofmann nach Schäfer-Freistoß zum 5:0 ab (78.). Als die Konzentration nachließ gönnte der SC Miehlen noch den Ehrentreffer durch Rüdiger Graden (82.). "Ich bin beeindruckt von unserer kontrollierten und engagierten Leistung, gerade bei diesen Temperaturen. Jetzt gilt es, konzentriert zu bleiben und nicht abzuheben, dann können wir in diesem Jahr eine sehr gute Rolle spielen", freute sich Schäfer.

Von unserer Mitarbeiterin Rebecca Schäfer