Müllbrände in Weißenthurm – Zeugenaufruf

Am 01.04.2021 in der Zeit zwischen 00:50 Uhr und 01:30 Uhr ereigneten sich zwei Müllbrände in der Ortslage von Weißenthurm.





Durch bislang unbekannten Täter wurden zunächst mehrere gelbe Säcke in der Bahnhofstraße, in der Folgezeit dann mehrere Mülltonnen im Bereich der Wilhelm-Schultheis-Straße angezündet. Das Feuer musste jeweils durch die FFW Weißenthurm gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht in dieser Sache Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Andernach zu melden.



