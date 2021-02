Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich: Unfallflucht am geparkten PKW

Am Mittwoch, den 10.02.2021, kam es in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 14 in 56218 Mülheim-Kärlich im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.