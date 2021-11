Wolverhampton

Grand Slam of Darts

„Müde, traurig, glücklich“: Starke Sherrock mit Kurs auf WM

Nach einer fulminanten Woche beim Grand Slam of Darts packte Fallon Sherrock alle Gefühle in einen Tweet. „Leer, erfreut, müde, traurig, glücklich, begeistert, enttäuscht, ekstatisch – so viele Emotionen und Erinnerungen“, schrieb die 27 Jahre alte Sherrock auf Twitter.