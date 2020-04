Köln

Major Qualifikation

Movistar Riders überrascht bei ESL One: Road to Rio in CS:GO

In Gruppe B der CS:GO ESL One: Road to Rio überraschte das spanische Team Movistar Riders. Im Eröffnungsspiel der Gruppe konnten sie sich mit 2:0 (16:12, 19:17) gegen den Gruppenfavoriten mousesports durchsetzten.