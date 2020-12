Mouz verliert Finale der Dreamhack Winter gegen Astralis

Das Deutsche Counter-Strike-Team Mousesports verpasst nach einem guten Turnierverlauf den Sieg bei der Dreamhack Winter. Für Astralis läuft es dafür mit gla1ve als Ansager wieder wie am Schnürchen.

Kopenhagen (dpa). Bis zum Finale der Dreamhack Masters Winter war das deutsche COunter-Strike-Team Mousesports ungeschlagen. Im Endspiel unterlagen die Deutschen dann dem dänischen Superteam Astralis mit 1:3. Mouz verpasste mit dem zweiten Platz zudem die direkte Qualifikation für die IEM Katowice.

„Ich habe mal gehört, man soll absichtlich eine Karte verlieren, damit der Gegner müde wird. Das haben wir mit Mouz gemacht“, scherzte Astralis-Spieler Emil „Magisk“ Reif nach dem Finale. „Wir haben gut gespielt und werden immer besser. Ich bin sicher, dass wir bald wieder in alter Form sind“.

Das Finale startete mit zwei überraschend einseitigen Karten. Zunächst konnte Astralis auf der von Mousesports gewählten Karte Train deutlich mit 5:16 gewinnen. Auf Inferno dominierten dann die Deutschen und sicherten sich die Karte ebenso deutlich mit 16:3.

Auf Nuke machte Astralis dann von ihrem Sechs-Mann-Team gebrauch und wechselte Lucas „Bubzkji“ Andersen für Andreas „Xyp9x“ Højsleth ein. Mit frischer Energie von der Bank setzten sich die Dänen dann knapp mit 13:16 durch. Auch auf der entscheidenden Karte Vertigo wurde es eng: Erst in der zweiten Verlängerung entschied Astralis das Finale mit einem 19:22-Sieg für sich.

Für Astralis markierte die Dreamhack Winter auch die Rückkehr von Lukas „gla1ve“ Rossander in die Rolle des Ansagers. „Es fühlt sich einfach gut an, wieder in der ursprünglichen Rollenverteilung zu spielen“, sagte Peter „dupreeh“ Rasmussen nach dem Spiel. „Dass wir dann auch noch das Turnier gewonnen haben, ist noch besser.“

