Berlin

Mousesports und CR4ZY haben sich für das StarLadder Major Berlin qualifiziert. Nachdem Mousesports mit einem Sieg gegen North am Samstag bereits ihr Ticket lösten, konnten North auch ihre zweite Chance am Sonntag nicht nutzen. CR4ZY gewann die Partie am Sonntag mit 2:0 (16:7, 16:6).