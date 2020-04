Counter-Strike-Liga

Mousesports souverän weiter in ESL Pro League in CS:GO

Starke Leistung: Titelverteidiger mousesports musste in Gruppe C der ESL Pro League nur ein Spiel abgeben und ist damit in der nächsten Runde. Wirkliche Überraschungen blieben aus – einige Schwergewichte mussten sich aber trotzdem aus dem Wettbewerb verabschieden.

