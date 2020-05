Köln

Nach schlechtem Start

mousesports rettet sich in ESL One: Road To Rio in CS:GO

mousesports hat sich in der ESL One: Road To Rio in „Counter-Strike: Global Offensive“ die Chance auf die Playoffs bewahrt. Die deutsche Organisation war schlecht in die Gruppe B des Turniers gestartet, kann nach einem 2:1-Sieg gegen G2 Esports aber erstmal aufatmen.