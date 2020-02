Playoffs ohne Publikum

Mousesports bei CS:GO-Turnier der IEM Katowice ausgeschieden

Viele hochkarätige Teams schaffen es in die CS:GO-Playoffs der IEM Katowice. In dem starken Teilnehmerfeld gehen jedoch auch einige Favoriten wie Mousesports und Team Vitality unter. Die verbliebenen Teams müssen nun in einer leeren Arena spielen.

