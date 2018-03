Mountainbiker Kulhavy gewinnt Gold

Die Goldmedaille auf dem anspruchsvollen Kurs in Hadleigh Farm sicherte sich der Tscheche Jaroslav Kulhavy. Der Mountainbike-Weltmeister von 2011 verwies den Schweizer Nino Schurter auf Rang zwei. Dritter wurde Marco Aurelio Fontana aus Italien.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Einen Tag nach dem Silber-Coup von Sabine Spitz hat Mountainbiker Manuel Fumic bei den Olympischen Spielen in London eine weitere deutsche Medaille verpasst. Der 30-Jährige aus Kirchheim/Teck musste sich mit dem siebten Rang begnügen. Fumic konnte nur in der Anfangsphase des Rennens in der Spitzengruppe mitmischen. Im Ziel betrug sein Rückstand auf Kulhavy 1:24 Minuten.