Motorrad-WM: Schrötter beim Saisonauftakt in den Top 10

Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 17:42 Uhr

Motorradpilot Marcel Schrötter ist mit einem siebten Platz in die neue Saison der Moto2-WM gestartet. Der Landsberger kämpfte sich nach einer schwachen Startphase in die Top 10 vor.

Von Startplatz 13 aus ging es für den 27-Jährigen Landsberger in den ersten Runden zunächst nach hinten. Nachdem Schrötter einige Positionen verloren hatte, arbeitete er sich mit einer beherzten Schlussoffensive nach vorne. Bei der Zieldurchfahrt hatte Schrötter nur 2,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Tetsuta Nagashima aus Japan. Die Italiener Lorenzo Baldassarri und Enea Bastianini komplettierten beim ersten Moto2-Rennen der Saison das Podium.

In der Moto3 belegte Dirk Geiger den 29. Platz. Der 17-jährige Mannheimer war von Position 28 in das Rennen gestartet. Nach 18 Runden hatte Geiger 41,9 Sekunden Rückstand auf Sieger Albert Arenas aus Spanien. Der Schotte John McPhee wurde Zweiter, der Japaner Ai Ogura komplettierte in Doha das Podium.

Auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fanden in Doha nur die Rennen der Moto3 und Moto2 statt. In Katar fehlte das Herzstück MotoGP, da die Einreisebestimmungen im Wüstenstaat aufgrund von Sars-CoV-2 verschärft worden waren. Die Teams der kleinen Klassen waren für Testfahrten bereits vor Ort, konnten ihr Programm also absolvieren. Ob die nächsten Rennen wie geplant am 5. April in Austin in den USA stattfinden können, steht derzeit noch nicht fest.