Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 15:05 Uhr

Hamburg

Nach Corona-Pause

Motorrad-WM mit 13 Europa-Rennen startet am 19. Juli

Die Motorrad-WM startet am 19. Juli in Jerez de la Frontera/Spanien. Das gab der Rechte-Inhaber Dorna Sports bekannt. 13 Rennen werden bis zum 15. November ausgetragen, darunter sind fünf Doppelrennen an jeweils einem Ort.