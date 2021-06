Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Am 27.06.2021 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der L52 ein Motorradunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Der Fahrer des unfallverursachenden Kraftrades fuhr inmitten einer niederländischen Motorradgruppe. Als die Gruppe nach links abbiegen wollte, verlor der 46-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Kraftrad und fuhr dem vorausfahrenden Kraftrad auf. Dabei stürzte er in den rechten Straßengraben und blieb zunächst schwerverletzt unter seinem Kraftrad liegen.



Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht.



Der weitere unfallbeteiligte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst und Notarzt vom DRK Wittlich sowie die Polizei Wittlich



