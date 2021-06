Motorradunfall auf der L187 zwischen Kautenbach und Longkamp

Gegen 15:45Uhr befahren zwei Motorräder die bei Motorradfahrern beliebte Kurvenstrecke aus Richtung Kautenbach kommend in Fahrtrichtung Longkamp. In einer scharfen und enger werdenden Linkskurve stürzt der vorausfahrende Motorradfahrer und rutscht in die Leitplanke. Glücklicherweise bleibt der Fahrer des Motorrads unverletzt. Die L187 wird während der Unfallaufnahme zeitweise einseitig gesperrt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kommt es zu mehreren gefährlichen Situationen mit weiteren Motorrädern und Sportwagen welche die Unfallstelle mit überhöhter Geschwindigkeit passieren. Bei der Kontrolle der betreffenden Fahrzeuge zeigen sich die Verkehrsteilnehmer überwiegend uneinsichtig. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues und die Polizei aus Zell und Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion

Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/9527-0

Telefax 06531/9527-50

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell