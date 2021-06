" führte die Polizeidirektion Wittlich unter Führung der Polizeiinspektion Prüm am Sonntag, 13.06.2021, eine Motorradkontrolle auf der B 265 in Roth bei Prüm durch. Zeitgleich kontrollierten die benachbarten Polizeien in Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und der Verkehrsdirektion Euskirchen in ihren Zuständigkeitsbereichen.



In Roth wurden 152 Motorräder kontrolliert. Es mussten 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt werden. 4x wegen Veränderungen an der Auspuffanlage, 3x wegen Geschwindigkeit und 2x wegen abgefahrener Reifen. In 11 Fällen wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit Verwarnungen ausgesprochen und es wurden 15 Mängelberichte bzw. Kontrollaufforderungen ausgestellt.



Die höchste Geschwindigkeit fuhr ein junger Pkw-Fahrer aus dem Zulassungskreis Monschau. Er wurde mit 138 km/h bei erlaubten 70 gemessen. Schnellster Motorradfahrer war ein Luxemburger mit 120 km/h.



