Motorradfahrer weicht Tier aus und kollidiert anschließend mit zwei Bäumen

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B 410 in der Gemarkung Dreis-Brück zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 33jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Düren (NRW).

Die Unfallermittlungen ergaben, dass eine vierköpfige Motorradgruppe die B410 aus Richtung Kelberg kommend in Richtung BAB A1 befuhr. Kurz vor einer Linkskurve befand sich -den Angaben der anderen Motorradfahrer zufolge- ein Wildtier, vermutlich ein Feldhase, auf der Fahrbahn und querte diese. Der 33jährige wich dem Tier aus und kam in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er dann gegen zwei Bäume und blieb schwerverletzt liegen. Gemäß den Angaben des im Einsatz befindlichen Notarztes ist der Mann schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Mit Frakturen am linken Unterarm und diversen Prellungen wurde der Motorradfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben Beamten der PI-Daun war das DRK mit Notarzt vor Ort.



