Motorradfahrer verletzt

Ausgangs einer Linkskurve geriet er mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit oder Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen. Nach 60 Metern verlor er vollends die Kontrolle und schlitterte nach links über die Fahrbahn wo er dann nach weiteren 60 bis 70 Metern im linken Seitenstreifen zum Liegen kam.



Der Fahrer war ansprechbar und orientiert, wurde jedoch wegen des Verdachts auf Wirbelverletzungen vorsorglich mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



An dem Motorrad entstand vergleichsweise geringer Sachschaden.



