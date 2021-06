Motorradfahrer verletzt

Hontheim OT Bonsbeuren (ots) – Am Mittwoch, 02.06.2021 gegen 15 Uhr befuhr ein Motorradfahrer verbotswidrig die K35 von Bonsbeuren in Richtung B49.

In einer scharfen Linkskurve verlor er bei geringer Geschwindigkeit auf schlüpfrigem Fahrbahnuntergrund die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in den Graben. Bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers und der Polizei wurde der ansprechbare Fahrer von anderen Verkehrsteilnehmern unterstützt. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Wittlich verbracht.



Rückfragen bitte an:



Sebastian Berg, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell